Климкин пояснил, как Запад может попробовать украсть активы РФ

Американские власти и западные страны могут объявить Россию «страной — спонсором терроризма» с той целью, чтобы украсть замороженные активы Москвы, заявил в эфире телеканала «Общественное» бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам политика, чтобы присвоить российские средства и передать их Киеву, Западу необходимо решение судов. А признание Москвы «страной — спонсором терроризма» позволит «криминализовать» активы России. В этом случае, по считает политик, задача по их краже упростится.

«Если есть решение, что "страна-террорист", представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам <…> по тем активам, которые заморожены в США, — решения американских судов, голландских, соответственно, немецких», — заявил бывший дипломат.

Отмечается, что если каждая страна Запада признает Россию «страной-террористом», то это намного упростит украинским властям и союзникам Киева задачу по краже активов Москвы. Такой шаг бывший министр назвал «мегаважным» для бывшей советской республики.