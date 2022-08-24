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42 минуты назад

На Украине рассказали, как Запад может попробовать украсть активы России

Елена Прошина

Американские власти и западные страны могут объявить Россию «страной — спонсором терроризма» с той целью, чтобы украсть замороженные активы Москвы, заявил в эфире телеканала «Общественное» бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин пояснил, как Запад может попробовать украсть активы РФ
Фото: ТАССТАСС

По словам политика, чтобы присвоить российские средства и передать их Киеву, Западу необходимо решение судов. А признание Москвы «страной — спонсором терроризма» позволит «криминализовать» активы России. В этом случае, по считает политик, задача по их краже упростится.

«Если есть решение, что "страна-террорист", представьте, насколько будет проще принимать решение национальным судам <…> по тем активам, которые заморожены в США, — решения американских судов, голландских, соответственно, немецких», — заявил бывший дипломат.

Отмечается, что если каждая страна Запада признает Россию «страной-террористом», то это намного упростит украинским властям и союзникам Киева задачу по краже активов Москвы. Такой шаг бывший министр назвал «мегаважным» для бывшей советской республики.

Климкин отметил, что речь идет о ядерном оружии под санкциями, а также российских активах на 300-400 миллиардов, которые больше в РФ не вернутся.

В мире,Павел Климкин,
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