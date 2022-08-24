Экс-депутат Рады: Президент Польши приехал в Киев за территориями

Польский лидер Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы проверить, как осуществляется передача Западной Украины под контроль Варшавы, заявил в Telegram бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

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По словам политика, польские власти стремится к осуществлению своих планов по территориальной экспансии. При этом их не смущает даже продолжение боевых действий на территории бывшей советской республики. Экс-депутат считает, что подготовка перехода западных территорий страны под контроль Варшавы должна проходить согласно намеченному графику.

Дуда прибыл в Киев 23 августа. Согласно официальной информации, он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.