Польский лидер Анджей Дуда прибыл в Киев, чтобы проверить, как осуществляется передача Западной Украины под контроль Варшавы, заявил в Telegram бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
По словам политика, польские власти стремится к осуществлению своих планов по территориальной экспансии. При этом их не смущает даже продолжение боевых действий на территории бывшей советской республики. Экс-депутат считает, что подготовка перехода западных территорий страны под контроль Варшавы должна проходить согласно намеченному графику.
Дуда прибыл в Киев 23 августа. Согласно официальной информации, он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее представитель Службы внешней разведки (СВР) России генерал-полковник Владимир Матвеев заявил, что страны Запада почти списали украинские власти со счетов и приступили к практическому разделу страны. По его словам, они занимаются разработкой планов по разделу и оккупации, как минимум части украинских земель. В первую очередь, речь идет об аграрной сфере: компании из Польши по заниженным ценам скупают продукцию сельхозпроизводителей Украины.