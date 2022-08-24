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31 минуту назад

МИД Литвы: позиция граждан РФ о статусе Крыма станет "пропуском" на границе Прибалтики

ТАССиещё 2

Граждане РФ, желающие пересечь границу страны Балтии, могут быть не допущены для въезда, если не выскажутся против проведения Россией специальной военной операции на Украине и не признают Крым украинским. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщил во вторник портал Делфи.

МИД Литвы: позиция граждан РФ по Крыму станет "пропуском" на границе Прибалтики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению министра, сотрудники пограничной службы имеют полное право интересоваться у граждан РФ их позицией относительно действий России на Украине, а также уточнять "чей Крым".

"Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности", - заявил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что именно данный фактор может стать причиной для отказа во въезде.

Ранее глава МИД Литвы заявлял о том, что страны Евросоюза должны незамедлительно аннулировать ранее выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подобные "русофобские идеи" проявлением "нацистской политики".

В мире,Габриэлюс Ландсбергис,Сергей Шойгу,ЕС,
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