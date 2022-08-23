Больше оружия, никаких компромиссов с Москвой. Что союзники пообещали Киеву

Киев готов «вернуть Крым» любыми средствами и без консультаций с партнерами, Париж просит не проявлять слабость и идти на компромиссы в отношениях с Москвой, Германия не признает «никакой референдум», Анкара выступает за территориальную целостность Украины, а Токио готов принять участие в ее восстановлении. О чем говорили участники форума «Крымская платформа» в Киеве (и онлайн) и что обещали Украине — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Crimea Platform Crimea Platform

На саммите "Крымская платформа" украинский президент Владимир Зеленский заявил, что "вернет Крым без консультаций с другими странами".

Видео дня

"Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами", - сказал Зеленский (цитата по РИА "Новости").

По его словам, возвращение Крыма под контроль Украины — это "реанимация мирового правопорядка".

Зеленский добавил, что Украина не станет замораживать линию фронта, чтобы "успокоить Россию". Он утверждает, что Москва "не думает о диалоге и никогда не думала об этом". Вместе с тем Зеленский уверен, что мир окажется в опасности, если украинские союзники дадут понять, что устали от конфликта.

Франция: "Никакого духа компромисса"

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе своего онлайн-выступления заявил, что не стоит проявлять слабость в отношении Москвы.

"Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара", – подчеркнул он, заверив, что Париж продолжит помогать Киеву.

Германия и Канада: "Любой референдум никогда не будет признан"

На саммите также выступили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие", – заявил Шольц.

Они объявили, что согласовали новый пакет "военной помощи", в который войдут системы ПВО, ракеты, "тонны" боеприпасов.

"Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения", – подчеркнул канцлер Германии.

Шольц также объявил, что германские больницы будут принимать раненых украинцев. Он заявил, что намерен "активизировать международные усилия для завершения этого конфликта".

Канадский премьер Трюдо в свою очередь заявил, что с 23 августа вводятся новые санкции против России. Так в санкционные списки пополнятся 62 россиянами и одной организацией оборонного сектора. По словам Трюдо, они "причастны к войне России на Украине". Согласно данным канадского МИДа, в "черные списки" в том числе вошли концерн "Автоматика" (входит в "Росэлектронику"), экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и члены его семьи.

Джастин Трюдо подчеркнул, что ограничения Оттавы не касаются продовольствия. Он также объявил, что канадские власти окажут помощь украинскому министерству обороны и национальной полиции, передав им необходимое оборудование.

Польша: "Избавиться от "Северного потока – 2"

Президент Польши Анджей Дуда, который лично приехал в Киев, заявил, что западным странам необходимо изменить свою политику в отношении России. В частности, он призвал коллег не просто остановить "Северный поток – 2", а "ликвидировать газопровод, полностью его демонтировав". Такое предложение Дуда выдвигал и ранее – в апреле.

По мнению польского политика, "нет причин для возвращения к принципу "business as usual" ["бизнес как обычно"], если говорить об отношениях с Россией".

В ответ на это заявление российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что у Польши нет полномочий принимать решения о демонтаже "Северного потока – 2".

"Со стороны президента Польши, которая вообще-то к "Северному потоку" отношения не имеет и не полномочна принимать такие решения, это скорее такое пожелание. Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций и других стран", – сказал посол.

НАТО: "Зима будет тяжелой"

О своем требовании к странам Запада на "Крымской платформе" заявил в онлайн-формате и генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Я активно взаимодействую с лидерами, призывая их предоставлять больше оружия и боеприпасов и быстрее".

По его словам, "наступающая зима будет тяжелой".

"То, что мы видим сейчас, – это изнурительная война на истощение. Это битва воли и битва логистики. Поэтому мы должны наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы Украина победила как суверенная и независимая нация", – утверждает он.

Столтенберг пообещал, что альянс "поможет Украине перейти от советских стандартов (вооружений) на стандарты НАТО, проводить реформы секторов обороны и безопасности, поможет на пути восстановления".

Великобритания: "Помогать, пока Россия не выведет свои силы с Украины"

В том, что Запад должен оказывать Украине помощь, уверен и уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, партнеры должны оказывать "украинским друзьям" все виды поддержки – военную, гуманитарную, экономическую и дипломатическую, пока Россия не "выведет свои силы с территории всей Украины".

Джонсон подчеркнул, что Запад никогда не признает Крым российским или присоединение к РФ "любой другой территории Украины".

Турция: "Продолжим посредничество в урегулировании конфликта"

Анкара как была за "урегулирование конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Украины", так и остается - об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы настроены решительно на продолжение посреднических усилий в направлении обеспечения мира. Прекращение войны и обеспечение вновь в бассейне Черного моря спокойствия и стабильности позволит глубоко вздохнуть не только региону, но и всему миру", – заявил Эрдоган.

Япония: "Сделаем все возможное для восстановления Украины"

Во время форума премьер-министр Японии Фумио Кисида напомнил, что в следующем году его страна будет председателем G7. Он пообещал сделать "все возможное для скорейшего установления мира на Украине и ее восстановления".

Кроме того, Кисида в очередной раз выступил против спецоперации России на Украине.

"Будучи премьер-министром и уроженцем Хиросимы, я ни за что не прощу ни применение, ни угрозы применения ядерного оружия", – также сказал Кисида.

"Крымская платформа" – это…

Международный форум прошел в Киеве уже во второй раз. Участие в нем подтвердили около 60 стран и международных организаций, сообщили ранее в МИД Украины. В ведомстве обратили внимание, что география "платформы" расширилась за счет стран Африки и другой стороны Атлантики.

В основном все участники выступают онлайн. Кроме, президента Польши Анджея Дуды - у него на 23 августа также запланирована двусторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Первый саммит состоялся 23 августа прошлого года по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос "возвращения Крыма" в состав Украины. Тогда в мероприятии участвовали порядка 40 стран и международных организаций.