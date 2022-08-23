Эрдоган потребовал вернуть Крым Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит принимать необходимые усилия для установления мира на Украине. Он подчеркнул, что страна не признает легитимным вхождение Крыма в состав России. Об этом пишет агентство «Анадолу».

Отмечается, что 23 августа, во вторник, в онлайн-формате проходит международный саммит «Крымская платформа». Главы государств, присоединившихся к проекту, заявляют о своей поддержке Украины и ее территориальной целостности.

Эрдоган уточнил, что Турция полностью поддерживает инициативу создания проекта, нацеленного на возвращение Крыма дипломатическим путем, в рамках международного права.

Анкара «не признает аннексию Крыма, считает этот шаг незаконным», пояснил турецкий лидер. Он напомнил, что видные турецкие дипломаты нередко выражали точку зрения Турции на международных саммитах.

По мнению турецкого лидера, сохранение территориальной целостности Украины необходимо как для региональной, так и для глобальной безопасности.