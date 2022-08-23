Дуда сравнил Крым с Гданьском

Президент Польши Анджей Дуда на заседании форума «Крымская платформа» сделал ряд важных заявлений. В частности, он подчеркнул, что Варшава считает Крым неотъемлемой частью Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

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«Крым был, есть и будет частью Украины», - заявил глава Польши.

При этом президент добавил, что Крым такой же регион Украины, как Люблин и Гданьск - Польши.