Дуда сравнил Крым с Гданьском

Президент Польши Анджей Дуда на заседании форума «Крымская платформа» сделал ряд важных заявлений. В частности, он подчеркнул, что Варшава считает Крым неотъемлемой частью Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
«Крым был, есть и будет частью Украины», - заявил глава Польши.
При этом президент добавил, что Крым такой же регион Украины, как Люблин и Гданьск - Польши.
Журналисты канала напомнили Дуде о том, что Вторая мировая война значительно изменила карту Европы. В состав государств вошли города, которые ранее им не принадлежали. Польша получила Данциг (Гданьск) и Люблин после того, как СССР освободил их от немецких войск.