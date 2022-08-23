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14 минут назад

Дуда сравнил Крым с Гданьском

Илья Родин

Президент Польши Анджей Дуда на заседании форума «Крымская платформа» сделал ряд важных заявлений. В частности, он подчеркнул, что Варшава считает Крым неотъемлемой частью Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Дуда сравнил Крым с Гданьском
Фото: ReutersReuters

«Крым был, есть и будет частью Украины», - заявил глава Польши.

При этом президент добавил, что Крым такой же регион Украины, как Люблин и Гданьск - Польши.

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Журналисты канала напомнили Дуде о том, что Вторая мировая война значительно изменила карту Европы. В состав государств вошли города, которые ранее им не принадлежали. Польша получила Данциг (Гданьск) и Люблин после того, как СССР освободил их от немецких войск.

В мире,Анджей Дуда,
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