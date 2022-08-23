Макрон призвал не идти на компромисс с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не проявлять слабости и отказаться от «духа компромисса» в разрешении украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Макрона на саммите «Крымская платформа».

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Он подчеркнул, что Россия «сделала свой выбор вопреки принятым на себя 30 лет назад обязательствам».

«Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что украинский кризис затрагивает не только Европу - речь идет об универсальных принципах и способности человечества жить в мире и дружбе, с уважением к суверенным территориям.

Первый саммит «Крымская платформа» прошел год назад, в нем приняли участие украинские и иностранные политики.