Макрон призвал не идти на компромисс с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не проявлять слабости и отказаться от «духа компромисса» в разрешении украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Макрона на саммите «Крымская платформа».
Он подчеркнул, что Россия «сделала свой выбор вопреки принятым на себя 30 лет назад обязательствам».
«Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», - заявил Макрон.
Он подчеркнул, что украинский кризис затрагивает не только Европу - речь идет об универсальных принципах и способности человечества жить в мире и дружбе, с уважением к суверенным территориям.
Первый саммит «Крымская платформа» прошел год назад, в нем приняли участие украинские и иностранные политики.
Президент Украины Владимир Зеленский называл целью саммита усиление санкций против России, а также защиту прав человека и обеспечение свободы навигации в Черном и Азовском морях.