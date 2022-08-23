Зеленский пригрозил забрать Крым у России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен получить контроль над Крымом. Об этом сообщает Reuters.
Такое заявление Зеленский сделал, открывая саммит «Крымская платформа».
Он подчеркнул, что возвращение контроля над Крымом Украине стало бы «реанимацией мирового правопорядка».
Первый саммит «Крымская платформа» прошел в августе 2021 года, в нем приняли участие украинские и иностранные политики.
Зеленский заявлял, что участники саммита будут работать над усилением санкций против России, защитой прав человека и обеспечением свободы навигации в Черном и Азовском морях.
Он отмечал, что эти саммитом Украина объявила «обратный отсчет до возвращения полуострова».