Зеленский пригрозил забрать Крым у России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен получить контроль над Крымом. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Reuters Reuters

Такое заявление Зеленский сделал, открывая саммит «Крымская платформа».

Он подчеркнул, что возвращение контроля над Крымом Украине стало бы «реанимацией мирового правопорядка».

Первый саммит «Крымская платформа» прошел в августе 2021 года, в нем приняли участие украинские и иностранные политики.

Зеленский заявлял, что участники саммита будут работать над усилением санкций против России, защитой прав человека и обеспечением свободы навигации в Черном и Азовском морях.