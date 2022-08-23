В Латвии начался снос памятника Освободителям Риги

В рижском Парке Победы начался снос памятника Освободителям Риги. Как сообщает РИА Новости, к монументу прибыли строители и техника.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По сообщениям местных СМИ, сейчас у подножия памятника работает экскаватор, который занимается демонтажем ступеней. Другой экскаватор перевозит строительный мусор. Территория огорожена — натянуты предупредительные ленты и установлены заборы. На месте дежурят сотрудники полиции.

Напомним, что скандал вокруг памятника Освободителям Риги разгорелся в мае этого года. В канун Дня Победы местные жители начали приносить к монументу цветы, что было негативно воспринято местными властями на фоне спецоперации на Украине. Администрация Риги прислала на место рабочих, которые убрали цветы, однако на следующий день горожане принесли их еще больше.