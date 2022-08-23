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46 минут назад

В Латвии начался снос памятника Освободителям Риги

Никита Бородкин

В рижском Парке Победы начался снос памятника Освободителям Риги. Как сообщает РИА Новости, к монументу прибыли строители и техника.

В Латвии начался снос памятника Освободителям Риги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщениям местных СМИ, сейчас у подножия памятника работает экскаватор, который занимается демонтажем ступеней. Другой экскаватор перевозит строительный мусор. Территория огорожена — натянуты предупредительные ленты и установлены заборы. На месте дежурят сотрудники полиции.

Напомним, что скандал вокруг памятника Освободителям Риги разгорелся в мае этого года. В канун Дня Победы местные жители начали приносить к монументу цветы, что было негативно воспринято местными властями на фоне спецоперации на Украине. Администрация Риги прислала на место рабочих, которые убрали цветы, однако на следующий день горожане принесли их еще больше.

12 мая сейм Латвии поддержал срочно внесенные в законодательство поправки, которые позволяют снести памятник. В России предлагали властям Риги передать монумент после демонтажа, однако те отказались. Известно, что Музей оккупации не признал ни одну из частей монумента художественно ценной, а потому после сноса его уничтожат.

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