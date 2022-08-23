В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
26 минут назад

В Госдепе США прокомментировали убийство Дугиной

Никита Бородкин

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс не сомневается, что Россия проведет расследование и предоставит заключения по делу об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что власти Соединенных Штатов осуждают насилие против гражданских лиц.

«Все, что я могу сказать — это то, что Украина отрицает свою причастность», — добавил он.

Напомним, что вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского общественного деятеля Александра Дугина Дарья. Девушка погибла на месте, а ее отец, который ехал рядом и видел взрыв, оказался в больнице.

ФСБ раскрыла убийство Дугиной

22 августа ФСБ сообщила о раскрытии преступления. По их информации, убийство подготовили украинские спецслужбы, а исполнителем оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. Она приехала в Россию вместе с дочкой, около месяца следила за Дугиной, а после взрыва уехала в Эстонию.

В мире,Видео,Наталья Вовк,Нед Прайс,Александр Дугин,ФСБ,Госдеп США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители