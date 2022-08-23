В Госдепе США прокомментировали убийство Дугиной

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс не сомневается, что Россия проведет расследование и предоставит заключения по делу об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что власти Соединенных Штатов осуждают насилие против гражданских лиц.

«Все, что я могу сказать — это то, что Украина отрицает свою причастность», — добавил он.

Напомним, что вечером 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского общественного деятеля Александра Дугина Дарья. Девушка погибла на месте, а ее отец, который ехал рядом и видел взрыв, оказался в больнице.