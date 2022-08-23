FP сообщил о ссоре Польши и Венгрии из-за России

Отношения между Польшей и Венгрией ухудшились, так как они расходятся во мнениях о боевых действиях на территории Украины. Об этом сообщает корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли, передает РИА Новости.

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Как говорится в публикации, премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан придерживаются диаметрально противоположных точек зрения касательно конфликта между Россией и Украиной. Эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс пояснил изданию, что власти Польши потеряли доверие к своим венгерским коллегам.

Коакли подчеркнула, что нелиберальный союз между Польшей и Венгрией может подойти к концу, так как возникшие разногласия сильно отдалили страны друг от друга. Польша стала одним из главных союзников Украины, периодически увеличивая военную помощь Киеву и призывая вводить новые санкции против России. Венгрия тем временем предпочитает не принимать каких-либо серьезных мер и поддерживать хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, пишет Foreign Policy.

Автор публикации отметил, ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может негативно сказаться на странах, которые с пренебрежением относятся к правилам Европейского союза.