Родман будет просить об освобождении Грайнер от своего имени

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал в понедельник, 22 августа, что знает о планируемой поездке легендарного баскетболиста НБА Денниса Родмана в Россию. Он подчеркнул, что визит спортсмена будет частным. Об этом пишет «Интерфакс».
Отмечается, что Родман планирует во время визита в Россию просить об освобождении олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков.
Чиновник подчеркнул, что сотрудники ведомства обратили внимание на публикации в СМИ о возможной поездке баскетболиста в Россию. Каких-либо официальных заявлений не было.
Следовательно, пояснил Прайс, спортсмен «поедет [в Россию] не от имени администрации США».
Представитель Госдепа уточнил, что переговоры об освобождении Пола Уилана и Грайнер следует вести только на официальном уровне. Инициативы частных лиц могут только осложнить ситуацию.