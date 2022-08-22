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28 минут назад

Родман будет просить об освобождении Грайнер от своего имени

Илья Родин

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал в понедельник, 22 августа, что знает о планируемой поездке легендарного баскетболиста НБА Денниса Родмана в Россию. Он подчеркнул, что визит спортсмена будет частным. Об этом пишет «Интерфакс».

Родман будет просить об освобождении Грайнер от своего имени
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Родман планирует во время визита в Россию просить об освобождении олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер, осужденной за контрабанду наркотиков.

Чиновник подчеркнул, что сотрудники ведомства обратили внимание на публикации в СМИ о возможной поездке баскетболиста в Россию. Каких-либо официальных заявлений не было.

Бриттни Грайнер приговорена к 9 годам тюрьмы

Следовательно, пояснил Прайс, спортсмен «поедет [в Россию] не от имени администрации США».

Представитель Госдепа уточнил, что переговоры об освобождении Пола Уилана и Грайнер следует вести только на официальном уровне. Инициативы частных лиц могут только осложнить ситуацию.

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