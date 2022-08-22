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1 час назад

Боррель обвинил три страны в «имперских амбициях»

Алиса Селезнёва

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель усмотрел в России, Китае и Турции «демонстрацию имперских амбиций», рассуждая об угрозе демократии. Его слова приводит Sputnik.

Боррель обвинил три страны в «имперских амбициях»
Фото: ReutersReuters

По мнению европейского дипломата, эти страны «с разной степенью авторитарности» играют важнейшую роль в мире.

«Демократии в мире все еще находятся в состоянии регресса, авторитарные режимы все чаще проявляют волю к демонстрации своей силы. Три страны – Китай, Россия и Турция – издавна демонстрируют имперские амбиции», - заявил Жозеп Боррель.

Ранее власти Эстонии, Литвы и Латвии выступили с инициативой о полном запрете выдачи шенгенских виз гражданам России на фоне украинского кризиса. При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в связи с событиями на Украине, россияне должны понять, что допуск в ЕС является не вопросом прав человека и свободы передвижения, а привилегией.

Боррель озвучил позицию по визовому вопросу

В свою очередь глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что украинский кризис должен быть разрешен «на поле боя». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление «из ряда вон выходящим».

В мире,Кая Каллас,Жозеп Боррель,Сергей Лавров,ЕС,
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