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30 минут назад

США назначили экс-куратора Украины главой миссии USAID на Кавказе

Мария Иванова

Американское Агентство по международному развитию (USAID) назначило главой своей миссии на Кавказе Джона Пеннелла, который ранее курировал Украину и Белоруссию. Внимание на это обратили «Известия».

США назначили экс-куратора Украины главой миссии USAID на Кавказе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В грузинском офисе миссии USAID рассказали, что Пеннелл сейчас представляет агентство в Ливии. В конце лета - начале осени он начнет курировать Кавказ.

В USAID заявляли, что в 2015–2019 годах Пеннелл способствовал «усилиям по противодействию пагубному влиянию России» на Украине и в Белоруссии.

USAID - высший орган государственного управления США, который занимается оказанием помощи за рубежом. Основные направления работы агентства - торговля, сельское хозяйство, здравоохранение, экстренная гуманитарная помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержка демократий в развивающихся странах.

Летом 2019 года USAID объявило о запуске программы под названием «Противодействие пагубному влиянию Кремля». В агентстве заявляли, что планируют бороться с российским влиянием, помогая экономической и демократической устойчивости «целевых стран».

В мире,Джон Пеннелл,
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