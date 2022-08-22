США назначили экс-куратора Украины главой миссии USAID на Кавказе

Американское Агентство по международному развитию (USAID) назначило главой своей миссии на Кавказе Джона Пеннелла, который ранее курировал Украину и Белоруссию. Внимание на это обратили «Известия».
В грузинском офисе миссии USAID рассказали, что Пеннелл сейчас представляет агентство в Ливии. В конце лета - начале осени он начнет курировать Кавказ.
В USAID заявляли, что в 2015–2019 годах Пеннелл способствовал «усилиям по противодействию пагубному влиянию России» на Украине и в Белоруссии.
USAID - высший орган государственного управления США, который занимается оказанием помощи за рубежом. Основные направления работы агентства - торговля, сельское хозяйство, здравоохранение, экстренная гуманитарная помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержка демократий в развивающихся странах.
Летом 2019 года USAID объявило о запуске программы под названием «Противодействие пагубному влиянию Кремля». В агентстве заявляли, что планируют бороться с российским влиянием, помогая экономической и демократической устойчивости «целевых стран».