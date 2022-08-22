США назначили экс-куратора Украины главой миссии USAID на Кавказе

Американское Агентство по международному развитию (USAID) назначило главой своей миссии на Кавказе Джона Пеннелла, который ранее курировал Украину и Белоруссию. Внимание на это обратили «Известия».

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В грузинском офисе миссии USAID рассказали, что Пеннелл сейчас представляет агентство в Ливии. В конце лета - начале осени он начнет курировать Кавказ.

В USAID заявляли, что в 2015–2019 годах Пеннелл способствовал «усилиям по противодействию пагубному влиянию России» на Украине и в Белоруссии.

USAID - высший орган государственного управления США, который занимается оказанием помощи за рубежом. Основные направления работы агентства - торговля, сельское хозяйство, здравоохранение, экстренная гуманитарная помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержка демократий в развивающихся странах.