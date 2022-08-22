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38 минут назад

Эрдоган назвал причину беспокойства Зеленского

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Президент Украины Владимир Зеленский очень обеспокоен тем, что люди вокруг него часто его обманывают, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения виноградников в Манисе.

Эрдоган назвал причину беспокойства Зеленского
Фото: ReutersReuters

На вопрос одного из фермеров о том, как у Зеленского дела, Эрдоган ответил:

«Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают», – пишет РБК.

17 и 18 августа во Львове проходил трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл Эрдоган. Там они провели встречу с Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали множество вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.

Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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