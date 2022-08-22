Эрдоган назвал причину беспокойства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский очень обеспокоен тем, что люди вокруг него часто его обманывают, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения виноградников в Манисе.

Фото: Reuters Reuters

На вопрос одного из фермеров о том, как у Зеленского дела, Эрдоган ответил:

«Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают», – пишет РБК.

17 и 18 августа во Львове проходил трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл Эрдоган. Там они провели встречу с Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали множество вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.