В Киеве выступили с анонсом важного документа для Украины

Документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к 29-30 августа. Такой анонс сделал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии, сообщает РИА Новости.

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Он уточнил, что текст был подготовлен консультативной группой во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. По словам украинского политика, документ получился «очень мощным».

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Расмуссен согласился возглавить группу по урегулированию на Украине 1 июля. По утверждению президента Владимира Зеленского, она должна «фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Киева».

Украина начала работать со странами Европы в новом формате

Как сообщает ТАСС, Ермак также объявил о том, что Украина и семь стран Европы начали взаимодействие в рамках нового формата под названием «Киевская инициатива». Он пояснил, что Как пояснил Ермак, новый формат объединяет «непосредственных соседей и близких партнеров».

По словам офиса Зеленского, главная цель «Киевской инициативы» — усилить координацию стран по вопросам региональной безопасности и практическое сотрудничество в противодействии угрозам безопасности. «Мы рассматриваем это как площадку для обсуждения общих вызовов безопасности для Центральной и Восточной Европы в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины», — подчеркнул он. Уточняется, что встречи будут проходить раз в месяц.

Требования гарантий безопасности

Украина требует международные гарантии безопасности в обмен на нейтральный статус и отказ от вступления в НАТО. Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал гарантии безопасности, которые западные страны смогут предоставить Киеву после урегулирования конфликта. По его мнению, обещания Запада коснутся поставок вооружений и финансирования, но не более того.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности Украины будет ее вступление в НАТО.

«Никто пока не придумал лучшей гарантии. Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность», — сказал он.