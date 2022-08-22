В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
54 минуты назад

CNN: зимой договоренности лидеров ЕС по Украине рухнут

Ura.Ru

Единство лидеров Европейского союза в вопросе санкционного давления на Россию может рухнуть с наступлением холодной зимы на фоне топливного кризиса. Об этом сообщает аналитик телеканала CNN Люк МакГи.

CNN: зимой договоренности лидеров ЕС по Украине рухнут
Фото: ReutersReuters

«Официальные лица по всей Европе обеспокоены тем, что консенсус может рухнуть. Поскольку континент вступает в суровую зиму роста цен на продовольствие, нехватки энергии для обогрева домов и реальной возможности рецессии», — говорится в статье.

Европейские политики всерьез обеспокоены перспективой наступления холодов в условиях отсутствия российского топлива.

«Зимний топливный кризис — это то, о чем ежедневно думают европейские официальные лица и дипломаты, поскольку в 2021 году на Россию приходилось около 55% всего импорта газа в Европу», — пишет автор.

МакГи отметил, что следующие несколько месяцев станут самими тяжелыми для граждан ЕС за все время спецоперации.

«Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой. Этот кризис наступил в связи с тем, что многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. На этом фоне политическим лидерам трудно оправдать расходы денег и энергии на поддержку далекой страны», — объяснил он.

Страны Евросоюза усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. В рамках антироссийской кампании ЕС ввел частичное эмбарго на поставки нефти из России. Позже агентство Bloomberg признало победу России на нефтяном рынке вопреки санкциям.

В мире,Люк Макги,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители