CNN: зимой договоренности лидеров ЕС по Украине рухнут

«Некоторым придется сделать выбор между отоплением дома и едой. Этот кризис наступил в связи с тем, что многие европейские страны уже приняли тысячи украинских беженцев. На этом фоне политическим лидерам трудно оправдать расходы денег и энергии на поддержку далекой страны», — объяснил он.