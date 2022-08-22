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1 час назад

Эрдоган захотел переговорить с Путиным по ситуации на Запорожской АЭС

Мария Иванова

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган готовится к телефонным переговорам с главой России Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Эрдоган планирует обсудить с Путиным урегулирование украинского кризиса и ситуацию на Запорожской АЭС.

«Турция продолжает играть свою честную посредническую роль в этом конфликте, будучи единственной страной, которая завоевала доверие обеих сторон», - подчеркнул источник агентства.

Запорожская АЭС, перешедшая под контроль российских военных, подвергается обстрелам в последние недели.

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Власти Энергодара (там расположена ЗАЭС) сообщали, что украинские силы нанесли удар по району хранилища отработавшего ядерного топлива. В Минобороны РФ заявляли, что система охлаждения ядерных реакторов АЭС получила повреждения.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призывал создать безопасный периметр вокруг Запорожской АЭС, а 11 августа прошло созванное Россией заседание Совета безопасности ООН из-за обстрелов станции. Все члены Совбеза поддержали призыв к отправке срочной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на АЭС.

Ситуацию вокруг АЭС также обсуждали Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове. Эрдоган говорил, что планирует обсудить результаты этих переговоров с Путиным.

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