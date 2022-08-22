Вучич посетовал на антироссийские санкции из-за проблем с нефтью

С 1 ноября Сербия лишится поставок нефти и побочных продуктов из России в связи с западными антироссийскими санкциями. Об этом в минувшее воскресенье, 21 августа, заявил сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам балканского государства.

Фото: МИД РФ МИД РФ

— Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями, — пояснил сербский лидер.

На прошлой неделе Александр Вучич заявил, что никаких планов проведения военной операции Сербии в Косове не существует. По словам главы сербского государства, против его страны легко использовать нынешнюю политическую ситуацию. В связи с этим политик попросил НАТО внимательно изучить ситуацию в регионе, чтобы альянс указал ему, когда и где сербские силы якобы перешли административную линию или границу.