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11 минут назад

Вучич посетовал на антироссийские санкции, лишающие Сербию нефти

Вечерняя Москва

С 1 ноября Сербия лишится поставок нефти и побочных продуктов из России в связи с западными антироссийскими санкциями. Об этом в минувшее воскресенье, 21 августа, заявил сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам балканского государства.

Вучич посетовал на антироссийские санкции из-за проблем с нефтью
Фото: МИД РФМИД РФ

— Что будем делать с электроэнергией, нефтью? С 1 ноября не будет российской нефти для нас, мы будем под санкциями, — пояснил сербский лидер.

На прошлой неделе Александр Вучич заявил, что никаких планов проведения военной операции Сербии в Косове не существует. По словам главы сербского государства, против его страны легко использовать нынешнюю политическую ситуацию. В связи с этим политик попросил НАТО внимательно изучить ситуацию в регионе, чтобы альянс указал ему, когда и где сербские силы якобы перешли административную линию или границу.

Директор Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что сербские власти предприняли исключительные усилия, чтобы оказать влияние на Приштину в отношении запрета на въезд с сербскими документами и номерами, который вызвал недовольства в крае.

В мире,Александр Вучич,НАТО,
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