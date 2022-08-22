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1 час назад

Байден, Макрон, Шольц и Джонсон обсудили по телефону ситуацию на Запорожской АЭС

ТК «Звезда»

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и лидер Франции Эммануэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции и «необходимость избегать военных действий» около нее.

Лидеры западных стран обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
Фото: Константин Михальчевский, РИА НовостиКонстантин Михальчевский, РИА Новости

«Они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в том числе необходимость избегать военных действий близ станции, а также важность визита МАГАТЭ в кратчайшие сроки для выяснения состояния систем безопасности», - сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями о ходе переговоров по ядерной программе Ирана и необходимости усилить поддержку партнеров в ближневосточном регионе, а также сдерживание дестабилизирующих действий Ирана в регионе.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал в беседе со «Звездой», что из-за обстрелов ВСУ повреждены три из четырех линий, которые соединяют ЗАЭС с энергосистемой украинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского. Последние разрушения могут привести к выведению из строя системы охлаждения и реакторной установки и выбросу радиации.

В мире,Владимир Рогов,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Джозеф Байден,МАГАТЭ,Администрация США,
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