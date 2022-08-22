В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

В Германии отвергли обсуждение запуска «Северного потока-2»

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг отвергла наличие обсуждения в ФРГ запуска газопровода «Северный поток-2». Ее слова приводит РИА Новости.

В Германии отвергли обсуждение запуска «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этого вопроса не возникает, федеральное правительство дало на него четкий ответ», — сказала премьер региона, комментируя предложение заместителя председателя Свободной демократической партии Германии (СвДП, либералы) Вольфганга Кубикки, который призвал запустить проект.

При этом она отметила, что инфраструктура, созданная для газопровода, сможет обеспечить подачу СПГ, чтобы иметь дополнительный газ.

В мае Швезиг заявила, что созданный для поддержки газопровода «Северный поток-2» фонд должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией. Отмечается, что процедура приостановлена до 10 сентября 2022 года. Заявителю был предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам, в качестве временного управляющего привлечена фирма Transliq AG.

В мире,Мануэла Швезиг,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители