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1 час назад

В США женщина застрелила молодого человека, который остановился помочь ей

Газета.Ru

В национальном лесу в Алабаме, США, женщина застрелила молодого человека, который вместе со своей девушкой остановился, чтобы помочь ей. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление полиции.

В США женщина застрелила молодого человека, который остановился помочь ей
Фото: Николай НазайкинскийНиколай Назайкинский

По данным правоохранителей, 22-летний Адам Симджи, и его 20-летняя девушка Микайла Паулюс ехали по национальному лесу Талладега, примерно в 80 милях к западу от Бирмингема, когда увидели голосующую на обочине Ясмин Хайдер, которая утверждала, что ее машина не заводится. Пара попыталась помочь ей починить автомобиль, но у них не вышло. После этого женщина попыталась их ограбить. Хайдер вытащила пистолет и приказала паре двигаться в лес.

В ответ на это Симджи вытащил свое оружие, что привело к перестрелке, в ходе которой злоумышленница получила несколько ранений в туловище, а молодой человек - в спину, говорится в заявлении.

Паулюс, которая не пострадала, пыталась спасти своего парня при помощи искусственного дыхания, но он скончался на месте. Напавшую на них Хайдер доставили в больницу Бирмингема и прооперировали. Ее были предъявлены обвинения в убийстве, похищении людей и ограблении. Ранее в Йеллоустонском национальном парке нашли человеческую ступню в ботинке.

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