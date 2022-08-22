В США женщина застрелила молодого человека, который остановился помочь ей

В национальном лесу в Алабаме, США, женщина застрелила молодого человека, который вместе со своей девушкой остановился, чтобы помочь ей. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление полиции.

Фото: Николай Назайкинский Николай Назайкинский

По данным правоохранителей, 22-летний Адам Симджи, и его 20-летняя девушка Микайла Паулюс ехали по национальному лесу Талладега, примерно в 80 милях к западу от Бирмингема, когда увидели голосующую на обочине Ясмин Хайдер, которая утверждала, что ее машина не заводится. Пара попыталась помочь ей починить автомобиль, но у них не вышло. После этого женщина попыталась их ограбить. Хайдер вытащила пистолет и приказала паре двигаться в лес.

В ответ на это Симджи вытащил свое оружие, что привело к перестрелке, в ходе которой злоумышленница получила несколько ранений в туловище, а молодой человек - в спину, говорится в заявлении.