Зеленский предупредил о "последней черте" в вопросе переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева судебный процесс над украинскими военными станет «чертой», после которой переговоры с Москвой станут невозможными. Текст его обращения опубликован в Telegram-канале украинского лидера.

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По его словам, скоро должен состояться судебный процесс над украинскими военными, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе.

Зеленский подчеркнул, что, если суд состоится, «это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны».

«Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало», — резюмировал он.

В ходе недавних переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских войск с территорий, взятых под контроль Вооруженными силами России.

Также он говорил, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем российской армии и союзных сил. Он указал, что украинские власти ежедневно работают для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.