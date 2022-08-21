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42 минуты назад

Алек Болдуин остался без работы после убийства оператора

Майк Габриелян

Голливудский актер Алек Болдуин пожаловался, что киностудии стали отказывать ему в контрактах после того как он случайно убил оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина». Об этом сообщает CNN.

Алек Болдуин остался без работы после убийства оператора
Фото: ReutersReuters

«Вчера мне отказали на очередной работе. Я готов был сниматься, осталось только сесть в самолет... Я общался с этими парнями несколько месяцев, и вчера они сказали мне, что мы не хотим снимать тебя из-за того случая», - рассказал актер.

Болдуин признался, что после съемок «Ржавчины» он потерял уже пять рабочих мест. Скорее всего, артист ушел бы из кинобизнеса, если бы не поддержка его жены Хилари Болдуин, которая этой осенью ждет седьмого ребенка.

«Если бы у меня не было жены, я не знаю, где бы я сейчас был… Я бы, наверное, уволился, вышел на пенсию, продал все, что у меня есть, купил дом в глуши и стал продавать недвижимость».

Болдуин также говорит, что опасается за свою безопасность, поскольку бывший президент Дональд Трамп публично заявил, что актер намеренно убил Хатчинс.

По словам Болдуина, стресс уже «отнял годы жизни».

«Это просто поток людей, нападающих на меня, которые не знают фактов», — сказал он.

Актер пообещал, что больше никогда не будет работать с настоящим оружием, если сможет вернуться в кино или на ТВ. По его словам, в наши дни кинематографисты могут использовать «цифровые эффекты для создания реалистичного оружия на экране».

Болдуин также говорит, что не проходит и дня, чтобы он не думал о Хатчинсе и о том, что произошло в тот день:

«То, что она умерла, — это самое ужасное. Этого можно было избежать. Каждый день своей жизни я думаю об этом».

В мире,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,Дональд Трамп,
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