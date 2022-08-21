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1 час назад

Посольство России призвало США не лезть во внутрироссийские дела

Вечерняя Москваиещё 1

Российская сторона призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств по части ликвидации химического оружия и перестать вмешиваться в дела других государств, заявило в субботу, 20 августа, посольство России в Вашингтоне.

Посольство России призвало США не лезть во внутрироссийские дела
Фото: vk/rusembusavk/rusembusa

Комментарий диппредставительства РФ был опубликован в качестве ответа на очередные обвинения американского Госдепа, связанные с якобы применением химического оружия в отношении блогера Алексея Навального.

По данным, опубликованным на канале посольства в Telegram, утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, являются лживыми.

— Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден Организацией по запрещению химического оружия, — заметили дипломаты.

В дипмиссии также напомнили, что именно Штаты остаются единственным государством, которое до сих пор не избавилось от своего химического арсенала. Представители российской дипломатии призвали Вашингтон не вмешиваться во внтурироссийские дела.

В середине мая Московский городской суд отложил рассмотрение жалоб на приговор в отношении Алексея Навального по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В мире,Алексей Навальный,ОЗХО,Мосгорсуд,
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