Посольство России призвало США не лезть во внутрироссийские дела

Российская сторона призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств по части ликвидации химического оружия и перестать вмешиваться в дела других государств, заявило в субботу, 20 августа, посольство России в Вашингтоне.

Фото: vk/rusembusa vk/rusembusa

Комментарий диппредставительства РФ был опубликован в качестве ответа на очередные обвинения американского Госдепа, связанные с якобы применением химического оружия в отношении блогера Алексея Навального.

По данным, опубликованным на канале посольства в Telegram, утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, являются лживыми.

— Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден Организацией по запрещению химического оружия, — заметили дипломаты.

В дипмиссии также напомнили, что именно Штаты остаются единственным государством, которое до сих пор не избавилось от своего химического арсенала. Представители российской дипломатии призвали Вашингтон не вмешиваться во внтурироссийские дела.