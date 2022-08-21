Посольство России призвало США не лезть во внутрироссийские дела

Российская сторона призывает США прекратить уклоняться от своих обязательств по части ликвидации химического оружия и перестать вмешиваться в дела других государств, заявило в субботу, 20 августа, посольство России в Вашингтоне.
Комментарий диппредставительства РФ был опубликован в качестве ответа на очередные обвинения американского Госдепа, связанные с якобы применением химического оружия в отношении блогера Алексея Навального.
По данным, опубликованным на канале посольства в Telegram, утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием, являются лживыми.
— Вашингтону хорошо известно, что в 2017 году наша страна полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ. Этот факт официально подтвержден Организацией по запрещению химического оружия, — заметили дипломаты.
В дипмиссии также напомнили, что именно Штаты остаются единственным государством, которое до сих пор не избавилось от своего химического арсенала. Представители российской дипломатии призвали Вашингтон не вмешиваться во внтурироссийские дела.
В середине мая Московский городской суд отложил рассмотрение жалоб на приговор в отношении Алексея Навального по делу о мошенничестве и неуважении к суду.