Экс-жена Ротенберга выдвинута кандидатом в мэры Еревана

Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья Ротенберг-Арзаканцян баллотируется на пост мэра Еревана. Ее кандидатуру выдвинули на первом съезде партии «Сила Родины» 20 августа, сообщает «Sputnik Армения».
«Партия выдвинула мою кандидатуру на пост мэра Еревана. Конечно, у многих могут быть сомнения на этот счет, но я постараюсь исполнить эту роль достойно», — сказала Ротенберг.
Без партии в парламентской стране невозможно продвинуться, считает она.
Ротенберг также отметила, что на данный момент в Армении зафиксирована 91 партия.
По ее словам, у Еревана и Армении очень много проблем, решение которых потребует много времени.
Наталья Ротенберг-Арзаканцян является женой лидера партии «Сила Родины» Тиграна Арзаканцяна. Они вместе создали партию «Сила Родины» в марте 2022 года.
Выборы Совета старейшин Еревана запланированы на сентябрь 2023 года.