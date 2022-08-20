Экс-жена Ротенберга выдвинута кандидатом в мэры Еревана

Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга Наталья Ротенберг-Арзаканцян баллотируется на пост мэра Еревана. Ее кандидатуру выдвинули на первом съезде партии «Сила Родины» 20 августа, сообщает «Sputnik Армения».

Фото: berkeleybespoke.co.uk berkeleybespoke.co.uk

«Партия выдвинула мою кандидатуру на пост мэра Еревана. Конечно, у многих могут быть сомнения на этот счет, но я постараюсь исполнить эту роль достойно», — сказала Ротенберг.

Без партии в парламентской стране невозможно продвинуться, считает она.

Ротенберг также отметила, что на данный момент в Армении зафиксирована 91 партия.

По ее словам, у Еревана и Армении очень много проблем, решение которых потребует много времени.

Наталья Ротенберг-Арзаканцян является женой лидера партии «Сила Родины» Тиграна Арзаканцяна. Они вместе создали партию «Сила Родины» в марте 2022 года.