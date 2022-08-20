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1 час назад

Чехия выступила против выдачи шенгенских виз россиянам

Ura.Ruиещё 2

Члены руководства обеих палат парламента Чехии, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности сената Павел Фишер и глава комитета по международным делам палаты депутатов Марек Женишек, окончательно выступили против выдачи шенгенских виз туристам из России. Об этом сообщило Чешское радио.

«В целях безопасности граждан стран ЕС, в том числе граждан Чехии, выдача шенгенских виз для граждан РФ должна быть полностью прекращена. Но для тех россиян, которые нуждаются в поддержке, должно быть сохранено право обращаться в страны ЕС с просьбой о проживании и международной охране», — сказал Фишер.

Он также назвал скандальными решения некоторых стран ЕС выдавать бизнесменам из РФ гражданство или вид на жительство в обмен на их инвестиции в экономику данных государств. Женишек уверен, что одной из первых санкций против России должен был стать запрет на выдачу шенгенских виз туристам из РФ.

На Кипре озвучили позицию по визам для россиян

Ранее говорилось о том, что Чехия обсудит этот вопрос на одной из встреч с коллегами из Европейского союза. Для этого государству требовалось согласие главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. Кроме того, ограничения должны одобрить все 27 стран, входящих в ЕС.

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