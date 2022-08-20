НАТО усилило патрулирование в Косово

Контингент НАТО усилил патрули в Косово. Увеличено количество и продолжительность патрулей на фоне обострения между Косово и Сербией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Tanjug.
«KFOR увеличили количество и продолжительность патрулей по всему Косово, включая северную часть Косово», - говорится в заявлении.
Резкое обострение напряженности между сторонами произошло на прошлой неделе, когда власти самопровозглашенного Косово запретили въезд автомобилям с сербскими номерами без временной распечатанной регистрации.
В ответ сербы, проживающие на севере Косово, заблокировали дороги возле пограничных переходов.
Сепаратисты перебросили в зону назревающего конфликта дополнительные силы.
После этого сербская армия начала учения близ Косово, самолеты начали патрулировать районы вблизи линии разграничения.