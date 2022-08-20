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2 минуты назад

НАТО усилило патрулирование в Косово

Майк Габриелян

Контингент НАТО усилил патрули в Косово. Увеличено количество и продолжительность патрулей на фоне обострения между Косово и Сербией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Tanjug.

НАТО усилило патрулирование в Косово
Фото: ReutersReuters

«KFOR увеличили количество и продолжительность патрулей по всему Косово, включая северную часть Косово», - говорится в заявлении.

Резкое обострение напряженности между сторонами произошло на прошлой неделе, когда власти самопровозглашенного Косово запретили въезд автомобилям с сербскими номерами без временной распечатанной регистрации.

В ответ сербы, проживающие на севере Косово, заблокировали дороги возле пограничных переходов.

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Сепаратисты перебросили в зону назревающего конфликта дополнительные силы.

После этого сербская армия начала учения близ Косово, самолеты начали патрулировать районы вблизи линии разграничения.

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