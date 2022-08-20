В Киеве объяснили исключение Арестовича из списка советников президента

Отвечая на возникшие у сотрудников украинских СМИ вопросы, Подоляк заметил, что Арестович не является ни советником главы офиса Владимира Зеленского , ни советником любого из его замов.

«Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе», — написал он.

Ранее сообщалось, что журналисты издания «Украинская неделя» подали официальный запрос в офис, получили список из 46 советников высшего руководства Украины, однако Арестовича там не нашли — утверждается, что его фамилии не оказалось среди штатных и внештатных советников.