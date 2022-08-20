Эстония перезахоронит останки советских солдат

Комиссия по воинским захоронениям приняла решение перезахоронить останки советских солдат из 22 воинских захоронений. Об этом сообщает телекомпания ERR.

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Перенос останков поручили Эстонскому военному музею. Директор учреждения Хеллар Лилл заявил, что власти «сочли нецелесообразными могилы в неподходящих местах — в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах — там, где перемещаются люди». .

Пять могил уже раскопаны, еще 17 военных захоронений ожидают раскопок. Ожидается, что перезахоронение займет несколько лет, но до конца года власти планируют заменить надгробия с советской символикой на «нейтральные».