В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
57 минут назад

Эстония перезахоронит останки советских солдат «из неподходящих мест»

Lenta.ru

Комиссия по воинским захоронениям приняла решение перезахоронить останки советских солдат из 22 воинских захоронений. Об этом сообщает телекомпания ERR.

Эстония перезахоронит останки советских солдат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Перенос останков поручили Эстонскому военному музею. Директор учреждения Хеллар Лилл заявил, что власти «сочли нецелесообразными могилы в неподходящих местах — в парках, зеленых зонах, городских скверах, густонаселенных районах — там, где перемещаются люди». .

Пять могил уже раскопаны, еще 17 военных захоронений ожидают раскопок. Ожидается, что перезахоронение займет несколько лет, но до конца года власти планируют заменить надгробия с советской символикой на «нейтральные».

Ранее стало известно, что в Нарве начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в военный музей. Власти Эстонии решили пойти на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей. В частности, активистов, которые препятствовали процессу демонтажа и переноса монументального танка, задержала полиция.

В мире,Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители