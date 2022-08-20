Отмена гарантий прав на аборт в США накалила ситуацию с выборами в Конгресс

Власти традиционно либеральных американских штатов активно помогают женщинам из консервативной глубинки, где в силу решения Верховного суда США оказались спустя почти полвека вновь запрещены аборты. Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют о расколе в настроениях избирателей по вопросу гарантий прав на прерывание беременности. Эта тема может оказаться одной из ключевых на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс США, где демократы рискуют лишиться контроля над Палатой представителей.

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Решение Верховного суда

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В июне Верховный суд США отменил постановление от 1973 года по делу "Роу против Уэйда", согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Против отмены выступили всего трое судей Верховного суда, за отмену проголосовали шесть судей, трое из которых были назначены бывшим президентом США, республиканцем Дональдом Трампом.

Решение означает, что федеральные законы страны больше не гарантируют права, касающиеся абортов, а вырабатывать соответствующие нормы придется на уровне отдельных американских штатов. Вердикт суда вызвал протесты в Вашингтоне и других крупных городах США.

Президент США демократ Джо Байден заявил, что решение суда "в прямом смысле слова отбрасывает Америку на 150 лет назад". Он призвал Конгресс восстановить в виде федерального закона защиту права женщин на прерывание беременности. Трамп в свою очередь назвал решение Верховного суда "победой жизни". "Думаю, в конечном счете, так будет лучше всем", - отметив он в интервью телеканалу Fox News, подчеркнув, что "местные власти, наконец, восстановлены в правах".

Где теперь запрещены аборты

Решением Верховного суда аборты, в силу прежних местных законов, оказались полностью запрещены в 10 штатах, расположенных преимущественно в центральной и южной частях страны - Техасе, Луизиане, Алабаме, Арканзасе, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Оклахоме, Южной Дакоте и Висконсине. В Огайо, Джорджии, Айдахо и Теннесси запрещено делать аборт после шестой недели. Специалисты обращают внимание на то, что к этому сроку далеко не все женщины знают о том, что беременны.

В ряде штатов действие запрета приостановлено в силу того, что местный суд решает, нужно ли вносить какие-либо поправки в уже существующие законы. В Техасе законодатели грозят уголовным преследованием местным предпринимателям, которые выражают готовность оплачивать сотрудницам расходы на поездку в другой штат для прерывания беременности. Республиканцы имеют большинство в обеих палатах законодательных органов всех перечисленных штатов, лишь в четырех из них губернатор является представителем Демократической партии.

Помощь от демократов на местах

Демократы по всей стране подвергли резкой критике решение Верховного суда, в результате которого права на аборт лишились миллионы женщин. Власти по меньшей мере 16 штатов и столичного округа Колумбия заявили, что продолжат гарантировать это право на местном законодательном уровне.

В Нью-Йорке, Калифорнии, Коннектикуте, Делавэре, Мэриленде, Нью-Джерси, Орегоне, Вашингтоне и на Гавайях власти наращивают усилия по защите прав женщин, желающих прервать беременность, выделяя десятки миллионов долларов из бюджета на покрытие медицинских издержек. Речь идет о помощи не только жительницам перечисленных штатов, но и приезжим, в том числе - не имеющим медицинской страховки.

Крупные американские компании, в числе которых Amazon, Microsoft, Starbucks, Disney и множество других, заявили, что также готовы покрывать сотрудницам соответствующие расходы.

Противостояние в Конгрессе

В середине июля Палата представителей Конгресса США, контролируемая демократами, одобрила законопроект, призванный закрепить на законодательном уровне те гарантии, которые ранее были отменены решением Верховного суда США. Одновременно с этим была одобрена схожая инициатива, закрепляющая право женщин выезжать в другой штат для получения там доступа к услугам по прерыванию беременности, если они запрещены в штате их проживания.

Обе инициативы провалились в Сенате Конгресса США, где партии занимают по 50 мест. Для принятия законопроекта демократам требовалось 60 голосов. Против высказались все 50 республиканцев и один демократ, "за" проголосовали 49 демократов. Республиканцы в Палате представителей тем временем рассматривают возможность ужесточения законов, регулирующих аборты на национальном уровне в случае, если по итогам промежуточных выборов в Конгресс им удастся получить контроль над нижней палатой.

Мнение избирателей и аналитиков

Результаты опроса общественного мнения, проведенного организацией Kaiser Family Foundation, свидетельствуют о том, что 65% респондентов не поддерживают решение Верховного суда. Однако если среди поддерживающих демократов избирателей таких 90%, то в числе сторонников Республиканской партии их меньшинство - всего 28%. Лишь 37% республиканских избирателей считают, что власти должны защитить право женщин на аборт на местном уровне, среди демократов такого мнения придерживаются 83% респондентов.

На вопрос о том, какая тема станет для них определяющей при голосовании на предстоящих выборах, большинство (74%) избирателей заявили, что прежде всего их волнует высокий уровень инфляции, в росте которой республиканцы неустанно обвиняют администрацию Байдена. На втором по важности месте (57%) для американских избирателей оказалась проблема насилия с применением огнестрельного оружия. Тема прав на аборт заняла в рейтинге избирателей с 55% третье место, разделив его с вопросом растущих цен на медицинские услуги и лекарства.

При этом опрос социологической службы Gallup свидетельствует о том, что впервые с 1995 года больше половины американцев (55%) выступают за то, женщины должны иметь право сами принимать решение, касающееся прерывания беременности. Это, по мнению аналитика телекомпании CNN Гарри Энтена, "может быть на руку демократам", поскольку склонило бы в их пользу голоса независимых избирателей. Однако он признает, что при нынешнем общем недовольстве экономической ситуацией в стране демократы, имеющие лишь небольшое преимущество (220 мест против 211 у республиканцев) рискуют потерять в нижней палате Конгресса от 20 до 30 мест, тогда как для контроля над Палатой представителей той или иной партии необходимо занять 218 мест.

Ноябрьские выборы