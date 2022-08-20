Страна ЕС встала на сторону россиян в вопросе виз

Португалия выступает против запрета на въезд в страны Европейского союза для россиян, заявил представитель внешнеполитического ведомства, сообщает «Газета.ру».

По его словам, Лиссабон считает, что главной целью режима санкций должна быть российская «военная машина», а не народ РФ.

Португалия также намерена участвовать в обсуждении визовых ограничений против Москвы в рамках неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС, которая пройдет в Праге 30-31 августа. Как отмечает португальский МИД, необходимо выработать единую позицию стран - членов ЕС.

Ранее введение визовых ограничений для россиян не поддержали Греция и Кипр. Германия осторожно рассматривает данный вопрос, поскольку запрет может стать подтверждением, что антироссийские санкции направлены не против руководства РФ, а против всей страны и ее народа.

Литва сообщила, что продолжит выдавать россиянам визы, необходимые по гуманитарным причинам.