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13 минут назад

МИД Португалии выступил против запрета на въезд в ЕС для россиян

Елена Прошина

Португалия выступает против запрета на въезд в страны Европейского союза для россиян, заявил представитель внешнеполитического ведомства, сообщает «Газета.ру».

Страна ЕС встала на сторону россиян в вопросе виз
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, Лиссабон считает, что главной целью режима санкций должна быть российская «военная машина», а не народ РФ.

Португалия также намерена участвовать в обсуждении визовых ограничений против Москвы в рамках неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС, которая пройдет в Праге 30-31 августа. Как отмечает португальский МИД, необходимо выработать единую позицию стран - членов ЕС.

Ранее введение визовых ограничений для россиян не поддержали Греция и Кипр. Германия осторожно рассматривает данный вопрос, поскольку запрет может стать подтверждением, что антироссийские санкции направлены не против руководства РФ, а против всей страны и ее народа.

Литва сообщила, что продолжит выдавать россиянам визы, необходимые по гуманитарным причинам.

Внешнеполитическое ведомство России не исключает, что страны ЕС могут прийти к единогласному решению прекратить выдачу виз гражданам России. В этом случае Москва пообещала принять ответные меры. В Госдуме говорят, что России стоит подумать о дальнейшем сотрудничестве с Европой и не отвечать зеркально.

В мире,МИД России,Госдума,ЕС,
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