Гутерреш приехал с незапланированным визитом в Молдавию

Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл с незапланированным визитом в Молдавию после посещения Одессы.
«Остановка в Кишинёве, которая изначально не была запланирована в маршруте, объявленном ООН, произошла после того, как Гутерриш в пятницу посетил Одессу», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы президента Молдавии.
Предполагается, что 20 августа генсек ООН встретится с президентом республики Майей Санду и впоследствии вылетит в Стамбул.
Ранее Гутерреш в ходе посещения порта Одессы призвал обеспечить беспрепятственный доступ на глобальные рынки продовольствия и удобрений из России и с Украины.