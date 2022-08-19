«Президент выразил озабоченность». Зачем Макрон позвонил Путину

Российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились первый раз за лето. Политики обсудили ситуацию с обстрелами Запорожской АЭС в Энергодаре и будущий визит миссии МАГАТЭ, а также препятствия для экспорта в рамках зерновой сделки. Лидеры условились продолжать контакты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Reuters Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Это был их первый контакт с 28 мая, когда у них состоялась трехсторонняя телефонная беседа с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Видео дня

«Обсуждались различные аспекты ситуации вокруг Украины. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», — сообщили в Кремле.

Лидеры отметили важность скорейшего прибытия на станцию миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Путин пообещал оказать инспекторам необходимое содействие.

Президент РФ также напомнил, что эксперты Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста приглашены посетить СИЗО в Еленовке, где в результате обстрелов погибли заключенные.

Путин также рассказал Макрону о ходе реализации зерновой сделки. «Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», — говорится в кремлевском сообщении.

Как сообщили в Елисейском дворце, Путин в разговоре с Макроном согласился, что миссия МАГАТЭ приедет на Запорожскую АЭС через территорию Украины. Политик якобы «пересмотрел требование» о том, чтобы миссия экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС через РФ.

Также отмечается, что французский политик планирует провести еще один разговор с Путиным, чтобы обсудить отправку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Беседа должна состояться после контактов технических групп по миссии МАГАТЭ.

«Президент Франции еще раз выразил свою озабоченность по поводу опасностей, связанных с ситуацией на Запорожской АЭС, и подчеркнул необходимость отправки на станцию в кратчайшие сроки миссии экспертов МАГАТЭ», — отмечается в сообщении.

Атаки на АЭС

Власти Запорожской области неоднократно заявляли об атаках ВСУ атомной станции. Как ранее отмечали в посольстве России, ВСУ 12 раз обстреляли территорию вокруг электростанции по состоянию на 18 августа. Вчера АЭС обстреляли дважды за вечер, по городу и станции были выпущены семь залпов. Уровень радиации находится в пределах нормы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове ситуацию вокруг Запорожской АЭС и согласовал параметры возможной отправки туда миссии агентства. Отмечалось, что поездка представителей МАГАТЭ на ЗАЭС должна быть осуществлена «легальным способом».