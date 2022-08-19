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20 минут назад

Си Цзиньпин внезапно изменил планы ради разговора с Путиным

Елена Прошина

Председатель КНР Си Цзиньпин изменил свои и планы и решил посетить сентябрьский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Си Цзиньпин внезапно изменил планы ради разговора с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идет подготовка к поездке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября. Предварительное добавление поездки в график господина Си было вызвано визитом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этого месяца, который был воспринят Пекином как эскалация западного давления на Китай, по словам некоторых источников», – сообщает издание.

Саммит ШОС должен состояться в Самарканде 15 – 16 сентября. Источники Wall Street Journal отмечают, что поездка в Самарканд должна подчеркнуть намерения КНР развивать более тесное сотрудничество в сфере безопасности со странами, которые не являются союзниками США, для создания оплота против усилий Запада по сдерживанию Китая.

Ранее Си Цзиньпин провел встречу с главой администрации САР Аомэнь Цуй Шианем.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,ШОС,
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