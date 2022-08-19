Си Цзиньпин внезапно изменил планы ради разговора с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин изменил свои и планы и решил посетить сентябрьский саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.
«Идет подготовка к поездке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября. Предварительное добавление поездки в график господина Си было вызвано визитом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этого месяца, который был воспринят Пекином как эскалация западного давления на Китай, по словам некоторых источников», – сообщает издание.
Саммит ШОС должен состояться в Самарканде 15 – 16 сентября. Источники Wall Street Journal отмечают, что поездка в Самарканд должна подчеркнуть намерения КНР развивать более тесное сотрудничество в сфере безопасности со странами, которые не являются союзниками США, для создания оплота против усилий Запада по сдерживанию Китая.
Ранее Си Цзиньпин провел встречу с главой администрации САР Аомэнь Цуй Шианем.