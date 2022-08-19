Си Цзиньпин внезапно изменил планы ради разговора с Путиным

«Идет подготовка к поездке китайского лидера Си Цзиньпина в Центральную Азию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным и другими лидерами на региональном саммите в середине сентября. Предварительное добавление поездки в график господина Си было вызвано визитом спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в начале этого месяца, который был воспринят Пекином как эскалация западного давления на Китай, по словам некоторых источников», – сообщает издание.