Белый дом призвал Зеленского посетить G20 вместе с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите «Большой двадцатки» на Бали, если туда приедет президент России Владимир Путин. Об этом заявил Совет национальной безопасности Белого дома (СНБ).

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«Как публично заявил сам президент [Джо] Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он проводит спецоперацию на Украине. Но если Путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие», — приводит заявление СНБ Bloomberg.

Отмечается, что требование СНБ о том, чтобы Зеленский «участвовал» в саммите, позволяет ему присоединиться виртуально, а не присутствовать лично. Так поступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, когда дистанционно выступил на встрече министров иностранных дел G20.