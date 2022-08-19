В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
15 минут назад

Белый дом призвал Зеленского посетить G20 вместе с Путиным

Ura.Ruиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите «Большой двадцатки» на Бали, если туда приедет президент России Владимир Путин. Об этом заявил Совет национальной безопасности Белого дома (СНБ).

Белый дом призвал Зеленского посетить G20 вместе с Путиным
Фото: ReutersReuters

«Как публично заявил сам президент [Джо] Байден, он не думает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он проводит спецоперацию на Украине. Но если Путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен принять участие», — приводит заявление СНБ Bloomberg.

Отмечается, что требование СНБ о том, чтобы Зеленский «участвовал» в саммите, позволяет ему присоединиться виртуально, а не присутствовать лично. Так поступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, когда дистанционно выступил на встрече министров иностранных дел G20.

Названа главная причина звонка Макрона Путину

Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании Риши Сунак призвал не пускать президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится 15 ноября. Он предлагает ввести это ограничение до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию на территории Украины.

В мире,Риши Сунак,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители