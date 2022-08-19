«Сегодня для европейцев настала ситуация цугцванга, когда они из моральных соображений не могут заставить президента Украины пойти на мирные переговоры с Москвой, потому что он отстаивает очень жесткую позицию. Для переговоров ему нужно, чтобы российские войска отошли со всех занимаемых территорий. В то же время очевидно, что российская сторона не пойдет на условия, которые предложены украинским президентом. Ситуация тупика делает все возможные на сегодняшний день демарши контрпродуктивными и, соответственно, это снижает авторитет того, кто пытается содействовать этим переговорам», — сказала Евгения Обичкина.