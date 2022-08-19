В Харьковской области выдадут первые российские паспорта

Жители Харьковской области в ближайшие дни начнут получать российские паспорта, первые 10 документов выдадут в Купянске, жители которого подали заявление на получение гражданства в начале августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

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Кроме того, документы на получение российского паспорта начали принимать и в других населенных пунктах региона, среди них — город Волчанск.

По словам работников паспортных столов, основная проблема, затрудняющая получение гражданства России, — отсутствие у жителей Харьковской области нужных документов. Многие потеряли их в ходе боевых действий, а украинские войска, отступая, уничтожили необходимые базы данных.

«Моя мечта была иметь российский паспорт. Я родился в СССР и мечтал об этом 30 лет. Надеюсь, что все получится быстро и хорошо, жизнь наладится», — рассказал один из жителей Волчанска.

Ежедневно в городе получают от 40 до 50 заявлений на гражданство России.