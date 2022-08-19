Евросоюзу предрекли крах из-за Зеленского

«Официальные лица ЕС и НАТО в основном игнорируют эти разногласия и призывают к терпению в попытках „победить Россию“. О чем молчат, так это о том, что эта политика никогда не подвергалась проверке выборами. Многие ворчат, что подобные меры были навязаны высокооплачиваемыми „брюссельскими бюрократами“, неподотчетными ни одному избирателю от народа, создавая „фальшивую солидарность“, которая, вероятно, рухнет под усилением экономического давления», — отметил он.