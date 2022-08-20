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1 час назад

На Западе признали победу Центробанка РФ над санкциями

Ura.Ruиещё 2

Центральный Банк России смог справиться с экономическими проблемами, которые возникли в России после введения Западом антироссийских санкций. Ему удалось стабилизировать рубль, найти новые рынки сбыта продукции и сохранить почти прежний уровень добычи нефти. Об этом сообщает издание Financial Times.

На Западе признали победу Центробанка РФ над санкциями
Фото:  Антон Белицкий Антон Белицкий

«Быстрые действия Центрального банка России по введению контроля за движением капитала и резкому повышению процентных ставок стабилизировали рубль. Более высокие мировые цены на нефть в целом компенсировали „скидку России“, а рост продаж в Китай, Индию и Турцию помог противодействовать сокращению экспорта в ЕС. По оценкам Международного энергетического агентства, добыча нефти в России в прошлом месяце была менее чем на 3% ниже довоенного уровня», — передает издание.

Журналисты издания отметили, что российская экономика показала большую устойчивость, чем прогнозировали западные аналитики. «Санкции никогда не приведут к немедленному краху российской экономики», — добавили авторы статьи.

Страны Запада ввели санкции против России в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам президента, Запад пренебрегает принципами всемирной торговли и не думает о своих гражданах, когда вводит санкции против России, передает телеканал 360. За рубежом также признают, что санкции не оказали ожидаемого эффекта. Так, бывший финансист с Уолл-стрит Майкл Хадсон выразил мнение, что западные санкции оказали услугу Владимиру Путину и подтолкнули российскую экономику к самодостаточности, сообщает RT.

В мире,Майкл Хадсон,Владимир Путин,Банк России,Международное энергетическое агентство,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",
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