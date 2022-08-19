Умерла вторая долгожительница в мире

Старейшая жительница Польши и вторая по старшинству женщина в мире Текла Юневич умерла в возрасте 116 лет. Об этом сообщила в пятницу польская радиостанция RMF.

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Юневич с конца Второй мировой войны жила в Силезии на юге Польши. Она родилась 10 июня 1906 года в деревне Крупско в 40 км от Львова.

В 1980 году Юневич стала вдовой. До 103 лет она жила сама, справляясь со всеми бытовыми делами. Потом о ней заботились внучки.

Близкие рассказывают, что долгожительница всегда была активной, пребывала в хорошем настроении, любила шутить, читать и играть в карты.