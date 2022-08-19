Кулеба сравнил призывы запустить «Северный поток-2» с наркоманией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил немецких политиков, призывающих к запуску «Северного потока-2», с наркозависимыми. Об этом он написал в своем твиттере.

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Вице-спикер бундестага Германии Вольфганг Кубики ранее призвал немедленно запустить газопровод «Северный поток-2». Он подчеркивал, что газ, который мог бы поступать в Германию по «СП-2», ничем не отличается от российского газа, поступающего в страну сейчас.

По мнению Кубики, запуск «СП-2» помог бы людям не замерзнуть зимой и защитил бы немецкую промышленность. По задумке политика, после того, как Германия заполнила бы свои хранилища к зиме, «Северный поток-2» можно было бы снова закрыть.

Кулеба заявил, что призывы «ненадолго» запустить «Северный поток-2» «совершенно иррациональны».