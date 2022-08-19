Появились новые кадры со скандальной вечеринки с премьером Финляндии

В соцсетях появились новые кадры с вечеринки с участием премьер-министра Финляндии Санны Марин, внимание на них обратил Telegram-канал Mash. На видео Марин танцует с мужчинами под песню The Black Eyed Peas «I Gotta Feeling».

Mash отмечает, что Марин, которая уже около 18 лет вместе с бывшим футболистом Маркусом Ряйккёненом, «засветилась в паре сомнительных ситуаций».

Ранее в соцсетях появились видео с вечеринки, на которой 36-летняя Марин поет и танцует с финскими знаменитостями - певцами, блогерами и телеведущими.

Марин провела пресс-конференцию, чтобы прокомментировать ролики. Она подчеркнула, что это личные видео, и она сожалеет, что они стали достоянием общественности. Марин отметила, что вечеринка с друзьями - «совершенно законная вещь», так проводят время большинство людей ее возраста.

СМИ обратили внимание, что в одном из роликов звучит слово «jauhojengi», «jauho» (в переводе с финского - мука/порошок) в разговорной речи означает наркотики.

Марин заявила, что пила только алкоголь, не употребляла наркотики и не видела, чтобы это делали другие участники вечеринки.