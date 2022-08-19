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1 час назад

Лукашенко дал обещание Украине

Мария Иванова

Глава Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не нападать на Украину, он заявил, что у Минска нет таких планов. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко дал обещание Украине
Фото: ТАССТАСС

Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с работниками хозяйства «Журавлиное».

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Он рассказал, что в Белоруссию после начало украинского кризиса переехали многие украинцы, они получают белорусские паспорта, «работают и рады».

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться», - заявил Лукашенко.

Он добавил, что сейчас происходит не конфликт России и Украины, а нечто большее.

«Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего», - заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет участвовать в боевых действиях на Украине, но «ударит по Киеву», если Киев атакует первым. По словам Лукашенко, у украинских властей была «шальная мысль» атаковать Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

В мире,Александр Лукашенко,НАТО,
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