Швейцарии запретили вводить самостоятельные санкции

В Швейцарии комиссия по политике безопасности государственного совета (CPS-E) запретила принимать стране автономные санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз сената.

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Речь идет о запрете на введение самостоятельных санкций против людей, обвиняемых в серьезных нарушениях международного права.

Как отмечает агентство, в CPS-E свое решение объяснили тем, что нейтралитет Швейцарии будет оспорен, если страна начнет вводить автономные санкции. Кроме того, в комиссии сочли, что собственные санкции Швейцарии имели бы лишь символический эффект.

«По мнению комиссии, нынешняя политика санкций доказала свою эффективность. До настоящего времени Швейцария не вводила санкции самостоятельно, но в каждом конкретном случае участвовала в санкциях, получивших широкое международное одобрение», - подчеркнули в CPS-E.

Швейцария присоединилась к санкциям против России, которые после начала украинского кризиса вводили Евросоюз, США и другие западные страны.