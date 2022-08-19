В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 59.96EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Швейцарии запретили вводить самостоятельные санкции

Мария Иванова

В Швейцарии комиссия по политике безопасности государственного совета (CPS-E) запретила принимать стране автономные санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз сената.

Швейцарии запретили вводить самостоятельные санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о запрете на введение самостоятельных санкций против людей, обвиняемых в серьезных нарушениях международного права.

Как отмечает агентство, в CPS-E свое решение объяснили тем, что нейтралитет Швейцарии будет оспорен, если страна начнет вводить автономные санкции. Кроме того, в комиссии сочли, что собственные санкции Швейцарии имели бы лишь символический эффект.

«По мнению комиссии, нынешняя политика санкций доказала свою эффективность. До настоящего времени Швейцария не вводила санкции самостоятельно, но в каждом конкретном случае участвовала в санкциях, получивших широкое международное одобрение», - подчеркнули в CPS-E.

Швейцария присоединилась к санкциям против России, которые после начала украинского кризиса вводили Евросоюз, США и другие западные страны.

В начале августа Швейцария приняла седьмой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на поставки российского золота.

В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители