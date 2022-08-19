Госдеп США ищет советника для МВД Украины

Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, находится в поиске старшего советника для МВД Украины. Соответствующая вакансия размещена на портале госзакупок США, передает РИА Новости.

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От потенциального кандидата требуется умение организовывать доставку необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, организовывать ее обучение. Кроме того, сотрудник должен будет принимать участие в реформировании органов МВД.

«Ожидается, что советник установит сотрудничество с должностными лицами МВД Украины и будет выполнять функции координатора программы помощи правоохранительным органам в стране», - говорится в описании вакансии.

Кандидат, который пройдет отбор, будет получать доход в размере от 91 до 134 тысяч долларов в год. Ему будет необходимо работать либо в посольстве США в Киеве, либо в Польше или Германии.