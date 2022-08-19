Госдеп США ищет советника для МВД Украины

Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, находится в поиске старшего советника для МВД Украины. Соответствующая вакансия размещена на портале госзакупок США, передает РИА Новости.
От потенциального кандидата требуется умение организовывать доставку необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, организовывать ее обучение. Кроме того, сотрудник должен будет принимать участие в реформировании органов МВД.
«Ожидается, что советник установит сотрудничество с должностными лицами МВД Украины и будет выполнять функции координатора программы помощи правоохранительным органам в стране», - говорится в описании вакансии.
Кандидат, который пройдет отбор, будет получать доход в размере от 91 до 134 тысяч долларов в год. Ему будет необходимо работать либо в посольстве США в Киеве, либо в Польше или Германии.
Советник для украинских силовиков необходим для помощи принимающей стране в соблюдении европейских и международных стандартов правоохранительных органов в рамках подготовки к возможной интеграции в Европейский Союз (ЕС), пояснил госдепартамент.