В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Госдеп США ищет советника для МВД Украины

Лера Букина

Бюро госдепартамента США по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительными органами, находится в поиске старшего советника для МВД Украины. Соответствующая вакансия размещена на портале госзакупок США, передает РИА Новости.

Госдеп США ищет советника для МВД Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

От потенциального кандидата требуется умение организовывать доставку необходимой экипировки для подразделений украинской полиции, организовывать ее обучение. Кроме того, сотрудник должен будет принимать участие в реформировании органов МВД.

Politico: Госдеп предостерег Конгресс от признания РФ спонсором терроризма

«Ожидается, что советник установит сотрудничество с должностными лицами МВД Украины и будет выполнять функции координатора программы помощи правоохранительным органам в стране», - говорится в описании вакансии.

Кандидат, который пройдет отбор, будет получать доход в размере от 91 до 134 тысяч долларов в год. Ему будет необходимо работать либо в посольстве США в Киеве, либо в Польше или Германии.

Советник для украинских силовиков необходим для помощи принимающей стране в соблюдении европейских и международных стандартов правоохранительных органов в рамках подготовки к возможной интеграции в Европейский Союз (ЕС), пояснил госдепартамент.

В мире,Госдеп США,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители