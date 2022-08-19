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29 минут назад

Более 50% американцев одобряют обыск в поместье Трампа

ТАСС

Свыше половины американцев одобряют проведение агентами Федерального бюро расследований (ФБР) обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Результаты опроса социологического института YouGov опубликованы в четверг.

Согласно приведенным данным, 55% респондентов одобряют проводимое Министерством юстиции США расследование, 31% выступают против. 54% участников опроса одобряют проведение ФБР обыска в частном доме Трампа на основании выданного судом ордера, 36% - нет. В поддержку обыска выступают 85% демократов и 21% республиканцев, против - 9% и 72% соответственно, отмечается в исследовании.

Трамп: ФБР могло подкинуть любые улики во время обыска поместья

При этом около половины всех опрошенных (52%) не одобряют то, что бывший американский лидер забрал в свою резиденцию президентские документы. Если среди бумаг окажутся документы, связанные с ядерной проблематикой, такой исход не одобрят 57% американцев, свидетельствуют данные опроса.

Опрос проводился в период с 13 по 16 августа. В нем приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних американцев. Погрешность составляет около 3 процентных пунктов.

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