Свыше половины американцев одобряют проведение агентами Федерального бюро расследований (ФБР) обыска в поместье бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Результаты опроса социологического института YouGov опубликованы в четверг.

Согласно приведенным данным, 55% респондентов одобряют проводимое Министерством юстиции США расследование, 31% выступают против. 54% участников опроса одобряют проведение ФБР обыска в частном доме Трампа на основании выданного судом ордера, 36% - нет. В поддержку обыска выступают 85% демократов и 21% республиканцев, против - 9% и 72% соответственно, отмечается в исследовании.

При этом около половины всех опрошенных (52%) не одобряют то, что бывший американский лидер забрал в свою резиденцию президентские документы. Если среди бумаг окажутся документы, связанные с ядерной проблематикой, такой исход не одобрят 57% американцев, свидетельствуют данные опроса.