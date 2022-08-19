Шольца призвали не рисковать Германией ради Украины

Торговая ассоциация округа Галле-Заалекрайс в земле Саксония-Анхальт обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом сохранить немецкую экономику и снять санкции против России. Об этом со ссылкой на Die Welt пишет РИА Новости.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это западные страны ввели обширные антироссийские санкции, к которым присоединилась и Германия.

При этом эксперты констатировали, что на фоне жестких санкций против России риск экономического спада в еврозоне достиг самого высокого уровня с ноября 2020 года. А глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек сообщил, что страна может столкнуться с тяжелыми испытаниями уже этой зимой из-за проблем с поставками российского газа.

Немецкие промышленники и мастера в своем обращении к канцлеру Олафу Шольцу подчеркнули, что подавляющее большинство их клиентов и они сами «не желают жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, заработанным кровным трудом».

«Вы хотите быть тем канцлером, который довел Германию до разорения? Вы действительно хотите пожертвовать своей страной?» - поинтересовались они.

Промышленники также обратили внимание на то, что Шольц рискует Германией ради страны, которая находится на 122-м месте в мире по уровню коррупции.