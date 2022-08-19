Номера в стиле якудза в японском отеле показали на видео

В одном из японских отелей появились необычные номера. Комнаты для свиданий выполнены в стиле якудза – древнейшего преступного синдиката. Об этом сообщает телеканал «МИР 24», в чьем распоряжении оказалось видео из гостиницы.

Одна из комнат стилизована под тюремную камеру, другая – под помещение для проведения полицейскими допроса. Кроме того, в отеле есть номера, напоминающие офисы вымышленных мафиозных кланов. Отель для свиданий располагает восемью тематическими номерами, в которых воссоздана атмосфера преступного мира, уточняет источник.