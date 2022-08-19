Литва призвала аннулировать визы россиян

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС аннулировать шенгенские визы россиян и белорусов. Об этом он заявил в свое колонке для Politico.

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С конца февраля Литва прекратила выдачу туристических виз россиянам «в знак солидарности с Украиной».

Ландсбергис подчеркнул, что страна продолжает выдавать гуманитарные визы и россиянам, и белорусам. Аналогичные решения приняли Латвия и Эстония.

«Тем не менее, остается несколько проблем. Российские туристы, которым власти стран Балтии отказали в выдаче визы, могут по-прежнему обращаться за визой в любой другой стране-члене ЕС», - заявил дипломат.

Он отметил, что, получив визу, эти россияне по-прежнему отправляются в страны, наиболее близкие к границам России и Белоруссии, - то есть в Прибалтику.

Ландсбергис подчеркнул, что в Прибалтике «не желают принимать гостей из России», большинство из которых, по его мнению, являются сторонниками президента РФ Владимира Путина.

«Уже выдано большое количество многократных виз сроком на три года и более. Это означает, что даже без выдачи новых виз значительному количеству туристов все равно будет предоставлена возможность наслаждаться европейским стилем жизни, который, по мнению властей России и Белоруссии, следует презирать и даже бороться с ним», - отметил министр.